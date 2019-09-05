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Трамп пригрозил Европе похожими мерами, которые принимает в отношении Китая

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Европа с торгово-экономических отношениях с США может столкнуться с теми же проблемами, которые испытывает Китай, заявил президент США Дональд Трамп.

"Европа среди тех, кто вечно проводит самую протекционистскую политику. Они у себя сидят, и говорят, хм, мы следующие? Может быть и так!", - написал президент в своем твиттере.

Он отметил, что "то, что делает Трамп в отношении Китая, не потеряно и для остального мира".

"Мы должны изменить правила. США не могут защищать весь мир и платить за это", - добавил американский лидер.

Он пояснил: "У нас не должно быть системы, когда мы ведем свою экономическую деятельность во благо другим странам, которые уже давно обложили нас большими пошлинами. Не надо скрывать реальность. США являются объектом тарифного терроризма уже 50 лет. Но заключение реального соглашения возможно".

Трамп отметил, что достижение соглашения между США и Китаем по торговым разногласиям вследствие корректировки Пекином своей позиции отвечает китайским интересам.

"Корректировка отвечает интересам Китая, я думаю, мы дойдем до решения, которое драматически лучше, чем все то, что у нас сегодня", - написал он.

Вместе с тем, Трамп отметил: "Китайцы очень искусны в том, чтобы ничего не принимать. Поэтому вам приходится вести себя жестко, это как раз то, что Трамп и делает".

Дональд Трамп ЕС США Китай

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