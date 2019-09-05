США перебросили в Европу еще один бомбардировщик, способный нести ядерное оружие

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, в четверг, 5 сентября, после трансатлантического перелета совершил посадку на авиабазе Фэрфорд в Великобритании. Об этом сообщило Командование ВВС США в Европе.

Как отмечается в сообщении, на базу британских ВВС также прибыли летчики-резервисты и вспомогательное оборудование с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана. Военные примут участие в учениях Ample Strike 19, Cobra Warrior, а также в авиашоу "Дни НАТО" в Чехии.

При этом указывается, что размещение B-52H в Англии предполагает "совместные тренировочные полеты с другими американскими самолетами и союзниками в зоне ответственности Европейского командования США в целях совершенствования взаимодействия бомбардировочной авиации".

Как сообщалось, 28 августа на авиабазу Фэрфорд уже прибыли три стратегических бомбардировщика ВВС США B-2 Spirit.

За прошедшие дни они уже провели серию тренировочных полетов над Англией, Шотландией, а также над Норвежским морем. Один самолет B-2 Spirit впервые осуществил перелет в Исландию с кратковременной посадкой для дозаправки на авиабазе Кефлавик, после чего вернулся в Англию.

Авиабаза Фэрфорд регулярно используется для размещения стратегической авиации ВВС США в Европе.

Как сообщалось, в марте 2019 года ВВС США также перебросили в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие. Бомбардировщики совершили серию тренировочных полетов вблизи границ России в регионе Балтики.