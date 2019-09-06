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Ураган "Дориан" обрушился на острова у побережья Северной Каролины

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Дориан", который ослаб до первой категории, обрушился в пятницу на Внешние отмели - песчаные барьерные острова у побережья Северной Каролины, сообщило агентство Bloomberg.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, сильнейший удар пришелся в 09:00 утра местного времени (16:00 по московскому времени) по мысу Хаттерас на Внешних отмелях - скорость ветра внутри урагана достигла 145 км/ч.

Ураганы в США

"Дориан" вызвал в регионе сильные ветры, проливные дожди и штормовую нагонную волну.

Накануне губернатор штата Рой Купер рекомендовал жителям укрыться в безопасных местах и оставаться там, так как "эпицентр урагана будет значительно близко, и может нанести серьезный ущерб Северной Каролине".

Ожидается, что затем "Дориан" будет двигаться севернее - в сторону Новой Англии и достигнет этого региона к утру субботы.

Ранее последствия урагана ощутили в Южной Каролине. Сильные ливни сопровождались несколькими торнадо. Около 400 тыс. жилых домов и предприятий остались без электричества.

2 сентября ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова. Тогда ему была присвоена пятая - максимальная - категория. Это самый сильный ураган, когда-либо обрушивавшийся на Багамы. Ветры до 298 км/час и проливные дожди разрушили или серьезно повредили почти половину домов 70 тысяч жителей на островах Багамского архипелага. Жертвами стихии стали не менее 30 человек. По данным CNN, сотни человек к настоящему моменту числятся пропавшими без вести.

Последствия урагана "Дориан" на Багамах

8
США Дориан

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