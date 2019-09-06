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Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 30

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате урагана "Дориан" выросло до 30, сообщил телеканалу CNN премьер-министр Багамских Островов Хьюберт Миннис.

При этом, по словам министра туризма и авиации Багамских островов Джой Джибрилу, число пропавших без вести может доходить до тысячи.

Ураганы в США

"Общественность должна подготовиться к невообразимой информации о количестве погибших и человеческих страданиях", - предупредил глава минздрава Багамских островов Дуэйн Сэндс.

Береговая охрана США в свою очередь сообщила, что им удалось спасти 201 человека.

2 сентября ураган "Дориан" обрушился на северную часть Багамских островов. Это самый сильный ураган, когда-либо обрушивавшийся на Багамы. Ветры до 298 км/час и проливные дожди разрушили или серьезно повредили почти половину домов 70 тысяч жителей на островах Багамского архипелага.

США Багамские острова Дориан

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