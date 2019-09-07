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Тайфун "Линлин" приближается к Северной Корее

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Тайфун "Линлин", из-за приближения которого к Приморью в регионе ранее объявили штормовое предупреждение, в ночь на субботу находился над Желтым морем, примерно в 100 км к юго-западу от Корейского полуострова, сообщила пресс-служба Примгидромета.

"Тайфун смещается на север со скоростью 40 км/час. Давление в центре - 955 гПа, максимальный ветер 40 м/с", - говорится в сообщении.

В субботу "Линлин" продолжит смещаться в том же направлении, ночью 8 сентября выйдет на Северную Корею и под утро окажется на расстоянии около 250 км к западу от Владивостока, а затем будет смещаться на северо-восток на расстоянии 200-250 км от западных границ Приморья и в конце дня выйдет на Хабаровский край.

В ночь субботу в южной половине Приморского края уже прошли небольшие и умеренные дожди. В субботу и воскресенье дожди, местами сильные, в крае продолжатся. Они будут сопровождаться сильным ветром.

Линлин КНДР

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