Тайфун "Тапа" приближается к Приморью

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Шторм у берегов Приморья в начале следующей недели вызовет тайфун "Тапа", сообщил в пятницу Примгидромет.

"При любой траектории смещения тайфуна "Тапа" в прибрежных районах Приморья, у мысов залива Петра Великого и района Поворотный - Золотой ожидается усиление ветра до 23-28 м/с. Со второй половины дня 23 сентября у побережья Приморья начнется увеличение высоты волны. Вечером 23 сентября и ночью 24 сентября высота волн достигнет 2,5-3,5 м, в районе острова Аскольд и мыса Поворотный - 4 м", - говорится в сообщении.

Тайфун будет проходить над акваторией Японского моря в начале следующей недели. Однако пока метеорологи не знаю, насколько близко вихрь пройдет от Приморья. По прогнозам, если "Тапа" пройдет вблизи Приморья, то на юго-востоке и востоке края пройдут сильные дожди.

Прогноз будет уточняться.

Как сообщалось, в начале сентября сотни иностранных рыболовных шхун укрылись у берегов Приморья от тайфуна "Линлин". В заливах Ольга, Владимир и в морских акваториях береговых бухт в районе населенного пункта Моряк-Рыболов находилось около 500 зарубежных рыболовецких шхун, в том числе более 150 северокорейских шхун. Позже сообщалось, что все эти суда покинули территориальные воды РФ.