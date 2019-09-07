Российский турист утонул во Вьетнаме

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский турист утонул на пляже Муйне во Вьетнаме, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в пятницу. Около 10:30 утра иностранные туристы на пляже заметили в воде, на расстоянии примерно 100 метров от берега, тело мужчины. Вместе со спасателями они вытащили его на берег и попытались реанимировать, но безрезультатно.

Погибшим оказался 46-летний россиянин Александр Колосков. Его опознала жена Елена, которая сообщила, что ее муж после завтрака один отправился купаться на пляж, а она осталась у бассейна отеля.

Заместитель руководителя центра судебной медицины провинции Бин Туан сообщил, что пока невозможно провести вскрытие тела россиянина, чтобы выяснить причину смерти, так как не получено разрешение от консульства РФ.

По заявлению спасателей, на всех пляжах в районе установлены таблички "Купаться запрещено" на трех языках - английском, вьетнамском и русском. Также они сообщили, что в августе десять туристов и один спасатель утонули на пляжах Бин Туана из-за того, что были унесены течением.