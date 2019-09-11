Российский турист утонул в Болгарии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.

"Инцидент произошел рядом с поселком Косата на черноморском побережье", - передает телеканал со ссылкой на местную полицию. По данным Kanal 3, пожилой россиянин утонул из-за отбойного течения или так называемого тягуна (одно из видов морских прибрежных течений, образующихся в ходе отлива).

Как отмечает телеканал, тело погибшего доставлено в морг Бургаса для проведения судебно-медицинской экспертизы.