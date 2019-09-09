"Дориан" ударил по Атлантическому побережью Канады

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Дориан" в ночь на понедельник, 9 сентября, обрушился на прибрежные атлантические провинции Канады, оставив без электричества около 500 тысяч домохозяйств и предприятий. Об этом сообщила канадская телерадиовещательная корпорация CBC.

По ее данным, удар урагана пришелся на канадские провинции Новая Шотландия, Нью-Брансуик, а также остров принца Эдуарда.

"Дориан" приблизился к региону как ураган второй категории с порывами ветра до 145 км/ч. В результате повалены деревья, повреждены линии электропередач. В городе Галифаксе (Новая Шотландия) рухнул строительный кран.

На данный момент "Дориан" движется в восточном направлении и классифицируется как тропический циклон.

Ранее последствия урагана ощутили в штатах США Южной и Северной Каролине. Сильные ливни сопровождались несколькими торнадо. Около 400 тыс. жилых домов и предприятий остались без электричества.

На прошлой неделе ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова. Тогда ему была присвоена пятая - максимальная - категория. Жертвами стихии стали не менее 40 человек. По данным CNN, сотни человек к настоящему моменту числятся пропавшими без вести.