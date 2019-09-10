Самолеты ВВС США и Британии провели разведку у западных рубежей РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и британский самолет радиоэлектронной разведки RC-135W во вторник совершили многочасовые полеты вблизи границ России на Балтике, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение 10 часов летал вдоль западных границ России, в том числе вблизи Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, находясь в воздушном пространстве стран Балтии.

В это же время самолет радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии, также выполнял задание вблизи западных рубежей России. В течение около четырех часов он совершил серию пролетов вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.

При этом американский дрон и британский военных самолет также осуществили несколько пролетов вдоль западных и северо-западных границ Белоруссии.

Кроме того, во вторник был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

Как сообщалось, в понедельник стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS совершили многочасовые полеты вблизи западных границ России.

Американский самолет радиоэлектронной разведки осуществил облет Калининградской области, выполняя его в воздушном пространстве над Польшей, Балтийским морем и Литвой. Тем временем, натовский самолет AWACS, встав в круг в воздушном пространстве Латвии, длительное время барражировал у западных границ Псковской области.