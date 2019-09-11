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ООН заподозрила американскую коалицию в Сирии в военных преступлениях

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Следователи ООН полагают, что и международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, и проправительственные силы Сирии в ходе конфликта в этой стране могли совершить военные преступления. Об этом сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на доклад ООН.

Доклад был составлен Независимой международной комиссией по расследованию событий в Арабской Республике. "Комиссия установила: есть достаточные основания полагать, что войска международной коалиции могли проводить атаки, не выбирая исключительно военные цели, или же у коалиции не получилось осуществлять атаки с необходимой предосторожностью", - цитирует NBC News выдержки из документа.

Как отмечают авторы доклада, проведение неизбирательных атак, приведших к гибели и к ранениям гражданских лиц, "приравнивается к военным преступлениям". В документе приводятся сведения о том, как оппозиционный альянс "Сирийские демократические силы" при поддержке вертолетов коалиции проводил ночные рейды в различных районах провинции Дейр-эз-Зор, что повлекло за собой гибель и ранения мирных граждан. Это могло являться нарушением международного права.

Упоминаются действия коалиции южнее города Хаджин 3 января 2019 года, повлекшие за собой гибель 16 мирных жителей, включая 12 детей.

В то же время, по данным комиссии, авиация сирийских проправительственных сил атаковала медицинские учреждения, школы, рынки и сельскохозяйственные угодья.

Следователи ООН, в частности, упомянули неоднократные бомбардировки сирийской авиацией в марте 2019 года в городе Саракиб (провинция Идлиб) больницы для женщин и детей, хотя по версии представителей международной организации, в сирийской армии знали о координатах объекта. Также 14 мая в Идлибе "проправительственные силы выпустили от двух до четырех ракет по рыбному рынку и начальной школе для девочек в Джиср-эш-Шугуре", в результате чего погибли не менее восьми мирных жителей.

Доклад затрагивает события с января по июль 2019 года. Он основывается примерно на 300 интервью, а также на анализе спутниковых снимков, на фото- и видеоматериалах.

ООН Сирия США

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