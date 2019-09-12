В США отвергли обвинения в совершении военных преступлений в Сирии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в четверг заявил, что международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, не совершала на сирийской территории действий, которые могут классифицироваться как военные преступления, сообщает агентство Associated Press.

По словам Джеффри, коалиция "проявляет чрезвычайную осторожность в ходе каждой военной операции, которую проводит". Он отметил, что США не принимают результаты расследования ООН.

В четверг спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен встретился с представителями стран "малой группы" в Женеве, в том числе - с Джеффри. Педерсен провел переговоры с дипломатами из Великобритании, Египта, Франции, Германии, Иордании, Саудовской Аравии и США.

Ранее сообщалось, что, по утверждению следователей ООН, международная антитеррористическая коалиция, проправительственные силы Сирии и ВКС РФ в ходе конфликта в Сирии могли совершить военные преступления.

"Комиссия установила: есть достаточные основания полагать, что войска международной коалиции могли проводить атаки, не выбирая исключительно военные цели, или же у коалиции не получилось осуществлять атаки с необходимыми мерами предосторожности", - говорится в докладе ООН, составленном Независимой международной комиссией по расследованию событий в Сирии.

По словам авторов доклада, проведение неизбирательных атак, приведших к гибели и к ранениям гражданских лиц, "приравнивается к военным преступлениям".

В документе приводятся сведения о том, как оппозиционный альянс "Сирийские демократические силы" при поддержке вертолетов коалиции проводил ночные рейды в различных районах провинции Дейр-эз-Зор, что повлекло за собой гибель и ранения мирных граждан. Это могло быть нарушением международного права.

Упоминаются действия коалиции южнее города Хаджин 3 января 2019 года, приведшие к гибели 16 мирных жителей, включая 12 детей.

В то же время, по данным комиссии, авиация сирийских проправительственных сил атаковала медицинские учреждения, школы, рынки и сельскохозяйственные угодья.

Следователи ООН, в частности, упомянули неоднократные бомбардировки сирийской авиацией в марте 2019 года в городе Саракиб (провинция Идлиб) больницы для женщин и детей, хотя по версии представителей международной организации, в сирийской армии знали о координатах объекта. Также 14 мая в Идлибе "проправительственные силы выпустили от двух до четырех ракет по рыбному рынку и начальной школе для девочек в Джиср-эш-Шугуре", в результате чего погибли не менее восьми мирных жителей.

Доклад затрагивает события с января по июль 2019 года. Он основывается примерно на 300 интервью, а также на анализе спутниковых снимков, на фото- и видеоматериалах.