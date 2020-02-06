Армия Сирии вошла в Саракиб в Идлибе

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сирийские военные вошли в город Саракиб, расположенный в провинции Идлиб, сообщило сирийское государственное агентство САНА.

По его данным, военнослужащие уже приступили к разминированию территории.

Накануне межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщала, что сирийские правительственные силы вошли на север Саракиба. В свою очередь отряды сирийской оппозиции и группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) отступили из этого района.

Возле Саракиба сходятся две стратегически важные автомагистрали: одна связывает Дамаск и Алеппо, а вторая идет из прибрежной Латакии.

Ранее сирийское военное командование предупреждало экстремистов в провинции Идлиб, что у них остался последний шанс сложить оружие.