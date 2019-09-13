Полиция предупредила, что от "жесткого" сценария Brexit выиграет мафия

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В британской полиции предупредили, что в случае реализации "жесткого" сценария Brexit (выхода Соединенного Королевства из ЕС без соглашения с Брюсселем) в выигрыше окажется организованная преступность. Об этом пишет газета Guardian.

Доклад о негативных последствиях Brexit подготовила полиция долины Темзы - территориальное отделение полиции Великобритании в графствах Бакингемшир, Беркшир и Оксфордшир. В правоохранительных органах считают, что в случае "жесткого" Brexit в стране могут возникнуть перебои с поставками лекарств, продовольствия и топлива.

На этих проблемах будут наживаться организованные преступные группировки, продавая дефицитные товары на черных рынках, прогнозируют в полиции. Кроме того, нехватка продовольствия и лекарств может привести к увеличению числа краж, а также спровоцировать массовые протесты и беспорядки, опасаются в британских правоохранительных органах. К тому же у полиции может просто не хватить офицеров, чтобы справиться со всеми этими проблемами, предупреждают авторы доклада.

При этом, даже в случае "мягкого" Brexit негативные последствия выхода Британии из ЕС будут на руку мафии, считают в британской полиции. В частности, возрастет число преступлений, связанных с торговлей людьми, так как Brexit ограничит возможности для законной эмиграции в Соединенное Королевство и снизит число рабочих мигрантов в стране, считают представители правоохранительных органов.

Доклад полиции долины Темзы был опубликован вскоре после того, как правительство Великобритании под напором парламентариев обнародовало документ, содержащий наиболее пессимистичный сценарий страны в случае "жесткого" Brexit. В этом документе, в частности, говорилось, что "жесткий" Brexit может привести к росту цен на продовольствие и топливо, нарушению поставок лекарств и беспорядкам на улицах Великобритании.