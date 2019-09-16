Президент США заявил о преждевременности разговоров о его визите в КНДР

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что пока что преждевременно говорить о его возможном визите в КНДР.

"Возможно, нет. Я не думаю, что тут есть готовность. Я не думаю, что мы готовы к этому. Когда-нибудь я это сделаю", - приводит слова южнокорейский телеканал YTN слова Трампа, сказанные в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.

В то же время президент отказался комментировать появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения, будто лидер КНДР Ким Чен Ын в письме, отправленном в Белом дом в августе, якобы пригласил Трампа посетить Пхеньян.

"В зависимости от того, что случится, я уверен, что он (Ким Чен Ын - ИФ) также с удовольствием поедет в США, но я не думаю, что мы готовы к этому", - прибавил Трамп.

С июня прошлого года лидеры США и КНДР встречались три раза, чтобы обсудить денуклеаризацию Северной Кореи.

Третья встреча прошла 30 июня на межкорейской границе. Тогда президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале. Однако до сих пор переговоры не возобновились.

На прошлой неделе замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее страна желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября.