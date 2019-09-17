Лукашенко предложил привлечь США к урегулированию конфликта в Донбассе

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что США могли бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление белорусский лидер сделал во вторник, принимая в своей резиденции заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла, сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, без США "этот конфликт урегулировать не получится". Он добавил, что это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, то надо включать новые силы. "Новые идеи должны появиться", - считает белорусский лидер.

В октябре 2018 года Лукашенко также говорил, что без Вашингтона невозможно найти выход из кризиса в Донбассе. "Давайте будем честны: если нам не удастся привлечь за этот стол (переговоров по Донбассу - ИФ) США, вряд ли мы достигнем цели", — говорил белорусский президент на Мюнхенской конференции по безопасности в Минске.