Поиск
Важно
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников

Лукашенко предложил привлечь США к урегулированию конфликта в Донбассе

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что США могли бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление белорусский лидер сделал во вторник, принимая в своей резиденции заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла, сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, без США "этот конфликт урегулировать не получится". Он добавил, что это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, то надо включать новые силы. "Новые идеи должны появиться", - считает белорусский лидер.

В октябре 2018 года Лукашенко также говорил, что без Вашингтона невозможно найти выход из кризиса в Донбассе. "Давайте будем честны: если нам не удастся привлечь за этот стол (переговоров по Донбассу - ИФ) США, вряд ли мы достигнем цели", — говорил белорусский президент на Мюнхенской конференции по безопасности в Минске.

Александр Лукашенко Белоруссия Дэвид Хейл США

Новости

МИД РФ вызовет представителя КНДР из-за ЧП с браконьерами из Северной Кореи

"Роскосмос" договорился с Китаем о совместном исследовании Луны и дальнего космоса

Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством

Главу "Sputnik Молдова" отпустили под подписку о невыезде

Жители Приднестровья отсудили у России в ЕСПЧ больше 130 тысяч евро

Европарламент поддержал кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ

Европарламент поддержал кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ

Мемуары Сноудена поступили в продажу

Мемуары Сноудена поступили в продажу

В ООН раскрыли число погибших в ходе конфликта в Донбассе мирных жителей

В Кишиневе задержан глава информагентства и радио "Sputnik Молдова"

В сгоревшем доме экс-главы Нацбанка Украины нашли зажигательную ракету

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');