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Президент Индонезии отложил ратификацию закона о наказании за секс до брака

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Индонезии Йоко Видодо поручил правительству отложить ратификацию скандального уголовного кодекса, который криминализирует секс до брака, совместное проживание до брака и оскорбление лидера страны.

Как сообщает The Guardian, его решение оказалось неожиданным, несмотря на то, что законодательная инициатива вызвала возмущение и недовольство в стране. Петицию против принятия закона подписали более 300 тыс. человек.

Президент заявил, что документ необходимо изучить еще раз.

Законопроект касался всех, кто находится в Индонезии, включая иностранцев. Хотя непонятно, как его за его соблюдением следили бы на всемирно известном курорте Бали. Тем не менее, Австралия заранее предупредила своих граждан о рисках поездок в эту страну.

Противники документа отмечают, что некоторые статьи уголовного кодекса фактически легитимизируют шариат.

В некоторых провинциях Индонезии жесткие исламские правила уже действуют: например, в Ачехе бичевание является стандартным наказанием за употребление алкоголя, азартные игры, гомосексуализм или секс до брака.

Индонезия

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