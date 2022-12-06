В Индонезии ввели уголовную ответственность за секс вне брака

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Индонезии ввел уголовную ответственность за секс вне брака, как за добрачный, так и адюльтер, нарушителям запрета будет грозить до года тюрьмы, передает АР.

Речь идет о единогласно одобренных поправках в Уголовный кодекс страны. Вводимые изменения коснутся в равной степени и граждан страны, и иностранцев. Пакет поправок теперь должен подписать президент Джоко Видодо. Обновленный Уголовный кодекс вступит в силу через три года после этого. Как объяснили в Минюсте, такой срок потребуется для подготовки необходимых подзаконных актов и порядка правоприменения.

В частности, одобренные поправки запрещают сожительство и секс без брака. Уголовное преследование за нарушение запрета наступает, если на прелюбодеяние в полицию пожалуется супруг(а), родители или дети нарушителя.

Поправка о незаконности однополого секса после яростных дебатов так и не была включена в УК, отмечает АР.

Также УК запрещает контрацепцию. Уголовная ответственность за аборты в нем сохраняется, но делаются исключения для ситуаций, когда беременность угрожает жизни матери или когда беременность стала результатом изнасилования.

Кроме того, в УК вводится запрет на пропаганду атеизма. До сих пор УК запрещал только сам атеизм и отказ от религии. В стране по закону признаны ислам, протестантизм, католичество, индуизм, буддизм и конфуцианство. За богохульство можно получить пять лет тюрьмы, а за связи с прокоммунистическими организациями - до десяти лет.

Также новый УК запрещает оскорбление действующего президента (до трех лет тюрьмы) и вице-президента, государственных институций и идеологии.

Как отмечает АР, многие правозащитники уже раскритиковали поправки в УК за расплывчатость формулировок, потенциальную коррупциогенность и за ограничение прав и свобод человека.

В Индонезии попытки создать актуальный Уголовный кодекс делаются с тех пор, как страна провозгласила независимость от Нидерландов в 1949 году. Политики и законодатели десятилетиями пытались адаптировать его к сложным реалиям страны. В последний раз проект УК внесли в парламент в 2019 году, но президент уговорил депутатов отправить поправки на доработку. Окончательная редакция проекта была подготовлена в ноябре 2022 года.