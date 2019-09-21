Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже
Местные СМИ сообщили о тридцати задержанных активистах
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Полиция использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать участников протестной акции "желтых жилетов" в Париже, сообщила в субботу газета Le Parisien.
Газ против протестующих применили вблизи вокзала Сен-Лазар. Кроме того, в связи с протестами полиция уже задержала 30 человек, сообщает газета Le Figaro. Всего в акциях "желтых жилетов" принимают участие несколько сотен человек, отмечает агентство Associated Press.
Ранее полиция попросила участников протестов покинуть расположенную неподалеку площадь Мадлен, на которой было запрещено проводить акции. Уходя с площади, протестующие выкрикивали слоганы против президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Le Parisien.
Готовясь к акциям, власти Париже усилили присутствие полиции на улицах города, а также запретили протестующим собираться в некоторых точках французской столицы, например, на Елисейских полях.
В субботу в Париже запланированы не только акции "желтых жилетов", но также демонстрация против пенсионной реформы и марш против климатических изменений. Они начнутся позднее.
Протесты "Желтых жилетов"
Масштабные акции французского движения "Желтые жилеты" начались во Франции в ноябре 2018 года в знак протеста против повышения цен на топливо.
В дальнейшем требования протестующих распространились на борьбу с обнищанием населения, повышение минимальных зарплат и пенсий, улучшение социальной защиты.
В настоящее время они приобрели явную политическую окраску вплоть до призывов к отставке президента Франции Эммануэля Макрона, в политике которого многие французы видят причину своих жизненных трудностей.