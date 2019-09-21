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Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже

Местные СМИ сообщили о тридцати задержанных активистах

Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже
Протесты "желтых жилетов" в Париже
Фото: Reuters

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Полиция использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать участников протестной акции "желтых жилетов" в Париже, сообщила в субботу газета Le Parisien.

Газ против протестующих применили вблизи вокзала Сен-Лазар. Кроме того, в связи с протестами полиция уже задержала 30 человек, сообщает газета Le Figaro. Всего в акциях "желтых жилетов" принимают участие несколько сотен человек, отмечает агентство Associated Press.

Ранее полиция попросила участников протестов покинуть расположенную неподалеку площадь Мадлен, на которой было запрещено проводить акции. Уходя с площади, протестующие выкрикивали слоганы против президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Le Parisien.

Готовясь к акциям, власти Париже усилили присутствие полиции на улицах города, а также запретили протестующим собираться в некоторых точках французской столицы, например, на Елисейских полях.

В субботу в Париже запланированы не только акции "желтых жилетов", но также демонстрация против пенсионной реформы и марш против климатических изменений. Они начнутся позднее.

Протесты "Желтых жилетов"

Масштабные акции французского движения "Желтые жилеты" начались во Франции в ноябре 2018 года в знак протеста против повышения цен на топливо.

В дальнейшем требования протестующих распространились на борьбу с обнищанием населения, повышение минимальных зарплат и пенсий, улучшение социальной защиты.

В настоящее время они приобрели явную политическую окраску вплоть до призывов к отставке президента Франции Эммануэля Макрона, в политике которого многие французы видят причину своих жизненных трудностей.

Протест в Париже против повышения цен на топливо

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Франция Париж Желтые жилеты

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