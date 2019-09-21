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В Париже в ходе протестов задержали 137 человек

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Число задержанных в Париже в ходе субботних протестных акций достигло 137 человек, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на управление парижской полиции.

По его данным, среди них - капитан полиции, он был в штатском, его задержали за неповиновение властям.

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В субботу в Париже проходит сразу несколько акций протеста. В марше против пенсионной реформы принимают участие несколько тысяч человек. Также несколько тысяч человек принимают участие в марше в защиту окружающей среды. Кроме того, СМИ сообщают о тысячах "желтых жилетов", вышедших на парижские улицы.

Участники мирной акции "зеленых", протестующие на юге Парижа, требуют от правительства и крупных корпораций сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, спасти амазонскую сельву и способствовать сокращению таяния ледников в Арктике.

Вместе с тем, в рядах мирных демонстрантов оказались провокаторы, которые вступили в стычки с полицией, отмечает агентство Associated Press. В результате полиция применила против них слезоточивый газ.

Ранее в субботу полиция возле вокзала Сен-Лазар применила слезоточивый газ против "желтых жилетов".

Готовясь к субботним акциям протестов, власти Парижа усилили присутствие полиции на улицах города, а также запретили протестующим собираться в некоторых точках французской столицы, например, на Елисейских полях.

Франция Париж Желтые жилеты

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