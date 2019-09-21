Полиция сообщила о девяти погибших в ДТП с маршруткой в Одесской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Маршрутка и грузовик столкнулись в Овидиопольском районе Одесской области, в результате, по предварительным данным, погибли девять человек, сообщает в субботу пресс-служба областной полиции.

Как рассказали в полиции, еще двое получили травмы. Переполненная маршрутка следовала в Одессу, фура возвращалась из областного центра, рассказали в пресс-службе. Точное количество пострадавших устанавливается.

ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вместе с тем, в сообщении на сайте Госслужбы Украины по ЧС сообщается о трех пострадавших в ДТП (двое из них - водители).

По данным спасателей, авария произошло в субботу около 14:00 на 12-м км трассы Одесса - Белгород-Днестровский, в районе Гребного канала. Столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовой автомобиль DAF.