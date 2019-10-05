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Три человека погибли в ДТП с двумя "КАМАЗами" в Самарской области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Столкновение автомобиля "Нива" с двумя грузовиками "КАМАЗ" в Самарской области унесло жизни трех человек вечером в субботу, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

"Около часа назад на 93-м км трассы "Самара-Ульяновск" по неустановленной причине автомобиль "Нива" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "КАМАЗом". От удара "Ниву" снова отбросило на свою полосу, где она столкнулась с другим "КАМАЗом", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП три человека, находившиеся в легковом автомобиле, погибли.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, они обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта.

Самарская область

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