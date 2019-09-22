Поиск

Пострадавших в ДТП в Турции россиян будут отправлять домой по мере выписки из больниц

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Туроператор Sunmar обеспечивает своевременную отправку на родину туристов из России после субботней аварии с автобусом.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, пострадавших в ДТП россиян Sunmar будет отправлять домой по мере выписки из больниц, при необходимости разместит их в отеле.

По ее словам, накануне были выписаны шесть человек, им предоставили билеты, и они улетели в Россию.

Тюрина добавила, что случай ДТП признан страховым, лечение оплатит страховая компания. Багаж пострадавших туристов находится под контролем, принимающая компания оказывает им всяческое содействие.

Авария с российскими туристами произошла в Турции в субботу утром.

По словам Тюриной, автобус ехал в аэропорт Антальи к утреннему рейсу. Из 17 человек 14, включая гида и водителя, были госпитализированы, в основном у них ушибы и порезы разной степени тяжести. Три человека ехать в больницу отказались и улетели плановым рейсом.

Турция РСТ

Новости по теме

Новости

Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили

В Таиланде погиб россиянин, приехавший заниматься боксом

Эр-Рияд посчитает актом войны нападение на Saudi Aramco при доказательстве атаки из Ирана

Эр-Рияд посчитает актом войны нападение на Saudi Aramco при доказательстве атаки из Ирана
Отравление Сергея Скрипаля

Отравившийся в Эймсбери британец захотел отсудить у России почти $1,25 млн

Отравившийся в Эймсбери британец захотел отсудить у России почти $1,25 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 сентября

National Interest описала уязвимость США от российских подлодок

Йеменские повстанцы предупредили о якобы готовящихся Ираном новых ударах по Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы предупредили о якобы готовящихся Ираном новых ударах по Саудовской Аравии

Госдеп США призвал Россию прекратить обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме

Иранская армия приготовилась к "любому" развитию отношений с США

Почти 40 человек пострадали из-за землетрясения в Албании

Почти 40 человек пострадали из-за землетрясения в Албании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');