Пострадавших в ДТП в Турции россиян будут отправлять домой по мере выписки из больниц

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Туроператор Sunmar обеспечивает своевременную отправку на родину туристов из России после субботней аварии с автобусом.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, пострадавших в ДТП россиян Sunmar будет отправлять домой по мере выписки из больниц, при необходимости разместит их в отеле.

По ее словам, накануне были выписаны шесть человек, им предоставили билеты, и они улетели в Россию.

Тюрина добавила, что случай ДТП признан страховым, лечение оплатит страховая компания. Багаж пострадавших туристов находится под контролем, принимающая компания оказывает им всяческое содействие.

Авария с российскими туристами произошла в Турции в субботу утром.

По словам Тюриной, автобус ехал в аэропорт Антальи к утреннему рейсу. Из 17 человек 14, включая гида и водителя, были госпитализированы, в основном у них ушибы и порезы разной степени тяжести. Три человека ехать в больницу отказались и улетели плановым рейсом.