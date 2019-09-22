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В Таллине почтили память освободителей города от немецко-фашистских захватчиков

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Представители общественности Эстонии и сотрудники посольства России возложили в воскресенье в Таллине венки и цветы к подножью Бронзового солдата на Военном кладбище и на могилы советских воинов в память об освобождении столицы от немецко-фашистских захватчиков.

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Центром памятных мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Таллина, стал по традиции памятник Воину-освободителю, известному как Бронзовый солдат. У монумента был выставлен почетный караул из числа молодежи, возложить венки и цветы сюда пришли ветераны Великой Отечественной войны, бывшие блокадники, члены Союза бывших малолетних узников фашизма, воины-афганцы, представители посольства России, организаций российских соотечественников, многочисленные жители и гости столицы.

В этот день памятные мероприятия проходят и в ряде других городов.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Москве в честь 75-летия освобождения столицы Эстонии от войск нацистской Германии дадут праздничный салют.

В то же время День освобождения Таллина не признается официальными властями страны. Он рассматривается ими как начало "повторной советской оккупации", а в календаре памятных дат именуется как "День начала сопротивления".

Эстония Таллин

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