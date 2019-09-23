Один человек погиб в результате тайфуна "Тапа" в Южной Корее

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате тайфуна "Тапа" в Южной Корее, сообщает в понедельник издание Chosun.

Отмечается, что погибший был жителем крупного города Пусана, его смерть произошла из-за крушения дома после сильного ливня.

Кроме того, в стихии пострадал житель города Мокпхо на юго-западе Корейского полуострова - на него обрушились обломки здания.

Тайфун "Тапа" ожидался в Приморье - он должен был принести шторм, сильные дожди и волны до четырех метров. Однако в воскресенье стало известно, что он сменил траекторию и не затронет существенно российский регион.