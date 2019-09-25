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Борис Джонсон преждевременно покинул Генассамблею ООН и вернулся в Лондон

Борис Джонсон преждевременно покинул Генассамблею ООН и вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Британский премьер-министр Борис Джонсон вынужденно сократил визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генеральной Ассамблее ООН, и возвращается в Лондон, после того, как Верховный суд Соединенного Королевства принял решение о незаконности его решения о приостановке деятельности парламента, сообщает в среду Sky News.

По данным британского телеканала, перед тем как отбыть из Нью-Йорка Джонсон, в адрес которого уже звучат призывы подать в отставку, позвонил королеве Елизавете II, однако неизвестно, принес ли он ей извинения в связи со сложившейся ситуацией.

"Мы никогда ни при каких обстоятельствах не обсуждаем содержания бесед между премьер-министром и ее величеством", - цитирует Sky News слова высокопоставленного представителя британского правительства.

Накануне, 24 сентября, Верховный суд Великобритании единодушно вынес постановление, согласно которому решение Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным. К такому решению пришли все 11 судей, участвовавшие в рассмотрении дела.

При этом в постановлении Верховного суда подчеркивается, что британские парламентарии имеют право собраться как можно быстрее. "Если только не существует определенных правил работы парламента, о которых мы (судьи - ИФ) не знаем, то они (депутаты - ИФ) могут предпринять меры для возобновления работы каждой из палат парламента", - отмечается в документе.

Спикер палаты общин Джон Беркоу сообщил, что британский парламент возобновит работу в среду в 11:30 по местному времени (13:30 мск).

Джонсон приостанавливал работу британского парламента на период с 9 сентября до 14 октября. Таким образом, у членов парламента, которые вернулись бы из принудительного отпуска, на принятие решений по выходу из Евросоюза оставалось бы чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября.

Борис Джонсон Великобритания Нью-Йорк ООН

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