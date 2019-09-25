Бежать из Молдавии Плахотнюку помогали США, Приднестровье и Украина

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бывший председатель Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк бежал из страны при помощи своих друзей из Приднестровья и с Украины, пишет в среду интернет-издание noi.md и ряд других молдавских СМИ.

"14 июня между 17:00 и 18:00 Плахотнюк на автомобиле Mercedes без каких-либо проверок пересек административную границу с Приднестровьем по мосту через Днестр в районе села Бычок, где его ждали представители приднестровских спецслужб, а также группа из Украины во главе с начальником личной охраны Порошенко - близкого друга и партнера Плахотнюка", - пишет издание в своем расследование.

По его данным, "так же без проверок была пересечена граница Украины. Ближе к полуночи Плахотнюк и сопровождающие его лица сели в чартерный самолет и ночью вылетели в Майами, где Плахотнюк находится в настоящее время, проживая в огромной вилле на берегу океана".

Журналисты утверждают, что "вся операция проведена при поддержке спецслужб США - государства, которое предоставило Плахотнюку определенные гарантии".

Авторы расследования напоминают, что утром 14 июня Демократическая партия провела заседание своего Республиканского совета и не собиралась передавать власть коалиции социалистов и правых сил. Свое решение Демпартия намеревалась объявить во второй половине дня.

"В середине дня 14 июня офис партии... в центре Кишинева посетил посол США Дерeк Хоган. Он пробыл там не более девяти минут, с учетом времени, необходимого на то, чтобы выйти из машины, подняться в кабинет Плахотнюка, выйти из кабинета Плахотнюка и сесть в машину. Судя по всему, их беседа длилась не более трех минут" - пишет издание.

Оно утверждает, что "посол Хоган сообщил Плахотнюку о прибытии в Молдавию нескольких групп бойцов спецподразделений одного из иностранных государств, перед которыми была поставлена задача его арестовать или ликвидировать". Авторы расследования считают, что именно поэтому олигарх сдал власть и спешно уехал из страны, но получил от США гарантии безопасности.

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила в среду, что следственные органы республики должны заняться розыском Плахотнюка. По ее словам, если прокуратура предпримет конкретные действия в этом направлении, то можно будет обратиться к другим странам по поводу розыска олигарха и возвращения его в страну на следственные действия.

Плахотнюк уехал из Молдавии вечером 14 июня, сразу после заявления Демпартии о переходе в оппозицию. После этого он подал в отставку с поста председателя партии.

Обвинения в России

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. В декабре 2017 года, Следственный комитет России обвинил Плахотнюка в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Ренато Усатого. Был выдан ордер на арест Плахотнюка.

В феврале 2019 году МВД России обвинило Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе более 37 млрд рублей за пределы РФ в 2013-2014 годах. Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка.

В конце июля следственный департамент МВД РФ потребовал заочно арестовать Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества и участии в нем. Российские правоохранительные органы обвиняют Плахотнюка и экс-депутата от ДПМ Константина Цуцу в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Кроме того, бывшего лидера ДПМ подозревают в причастности к созданию международного преступного сообщества, переправлявшего гашиш из Северной Африки в СНГ. В России с 2012 по 2019 год к уголовной ответственности привлекли более 60 участников этого наркосиндиката.

На этой неделе Следственный комитет России обратился в Тверской суд Москвы с запросом о заочном аресте Владимира Плахотнюка по делу о производстве, сбыте и пересылке наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Заседание суда назначено на пятницу, 27 сентября.