Госдеп выделит дополнительные $119 млн в помощь Венесуэле
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США выделит около $119 млн на помощь народу Венесуэлы, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.
"25 сентября госсекретарь Помпео объявил в Нью-Йорке о выделении почти $119 млн дополнительной гуманитарной помощи, чтобы еще раз продемонстрировать приверженность и солидарность США с народом Венесуэлы и регионом в ответ на созданный (президентом Венесуэлы Николасом - ИФ) Мадуро венесуэльский кризис", - говорится в сообщении Госдепа.
Отмечается, что эта сумма включает в себя почти $36 млн для оказания помощи по спасению жизни внутри страны.
Согласно сообщению, США в рамках поддержки Венесуэлы предоставят срочную медицинскую помощь, воду, продовольствие внутри страны. Также будет предоставлено продовольствие, жилье, вода, медицинская помощь, оказано консультирование по вопросам психического здоровья и юридической помощи венесуэльцам, вынужденным покинуть свою страну.
Госдеп еще раз напомнил, что США поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом.
"Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать народ Венесуэлы во время этого гуманитарного, политического и экономического кризиса, и мы просим другие страны сделать то же самое", - добавляет внешнеполитическое ведомство.
США считают законным лидером Венесуэлы лидера оппозиции Гуайдо, объявившего себя президентом страны. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро Вашингтон называет нелегитимным.
В последние месяцы венесуэльская оппозиция организовывает акции против властей страны, добиваясь ухода Мадуро от власти.