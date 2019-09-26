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Госдеп выделит дополнительные $119 млн в помощь Венесуэле

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США выделит около $119 млн на помощь народу Венесуэлы, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

"25 сентября госсекретарь Помпео объявил в Нью-Йорке о выделении почти $119 млн дополнительной гуманитарной помощи, чтобы еще раз продемонстрировать приверженность и солидарность США с народом Венесуэлы и регионом в ответ на созданный (президентом Венесуэлы Николасом - ИФ) Мадуро венесуэльский кризис", - говорится в сообщении Госдепа.

Отмечается, что эта сумма включает в себя почти $36 млн для оказания помощи по спасению жизни внутри страны.

Согласно сообщению, США в рамках поддержки Венесуэлы предоставят срочную медицинскую помощь, воду, продовольствие внутри страны. Также будет предоставлено продовольствие, жилье, вода, медицинская помощь, оказано консультирование по вопросам психического здоровья и юридической помощи венесуэльцам, вынужденным покинуть свою страну.

Госдеп еще раз напомнил, что США поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом.

"Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать народ Венесуэлы во время этого гуманитарного, политического и экономического кризиса, и мы просим другие страны сделать то же самое", - добавляет внешнеполитическое ведомство.

США считают законным лидером Венесуэлы лидера оппозиции Гуайдо, объявившего себя президентом страны. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро Вашингтон называет нелегитимным.

В последние месяцы венесуэльская оппозиция организовывает акции против властей страны, добиваясь ухода Мадуро от власти.

США Венесуэла Госдепартамент

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