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РФ представит на ГА ООН проект резолюции по разоружению и нераспространению

Москва приглашает всех к конструктивным переговорам

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Россия подготовила проект резолюции, направленной на укрепление и развитие системы договорённостей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, он будет представлен на Генассамблее ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН.

"Сегодня хотел бы объявить: на текущей сессии Генассамблеи мы вносим проект резолюции "Укрепление и развитие системы договорённостей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению"", - сказал Лавров.

Он отметил, что Россия приглашает всех к "конструктивным переговорам". По мнению Лаврова, одобрение резолюции стало бы важным вкладом в создание условий для успешного проведения в будущем году очередной обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Кроме того, Лавров заявил, что реакция США и их союзников на предложение России присоединиться к мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и других регионах пока не обнадеживает. Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин объявил о решении не размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, "если и пока от этого будут воздерживаться американцы".

"Призвали США и НАТО присоединиться к такому мораторию. Мы также неоднократно предлагали Вашингтону начать переговоры о продлении ДСНВ (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - ИФ). Вместе с Китаем выступаем за согласование юридически обязывающего документа о предотвращении гонки вооружений в космосе", - сказал Лавров.

"Реакция США и из союзников пока не обнадеживает", - подчеркнул он.

2 августа США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон объяснил это тем, что РФ якобы не соблюдала договор. В России считают такие обвинения лишенными оснований и обвиняют в несоблюдении договора Соединенные Штаты.

РФ США Сергей Лавров

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