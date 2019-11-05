Комитет ГА ООН одобрил российские резолюции против гонки вооружений в космосе

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Первый комитет Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности принял во вторник три резолюции по разоружению в космосе, внесенных ранее Россией, передает корреспондент "Интерфакса".

Документы были одобрены большинством голосов, однако США все три раза выступали "против" российских проектов. Принятые резолюции будут позже в декабре обсуждаться на пленарном заседании Генассамблеи ООН.

В первом документе "Неразмещение первыми оружия в космосе" авторы (Россия, Китай, Сирия, Казахстан, Египет, КНДР, Куба и еще 10 стран) подтвердили "необходимость изучения и принятия практических мер при выработке соглашений в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве" и выразили "серьезную обеспокоенность превращения космического пространства в арену военного противоборства".

В тексте резолюции содержится настоятельный призыв к государствам, обладающим космическим потенциалом, "рассмотреть возможность выразить соответствующим образом приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе". За документ проголосовали больше 120 стран.

Вторая резолюция, предложенная Россией - "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружения в космическом пространстве". Она "настоятельно призывает международное сообщество продолжить свои усилия, направленные на предотвращение гонки вооружения, включая размещение оружия, в космическом пространстве в целях поддержания международного мира и укрепления глобальной безопасности".

Авторы резолюции (23 страны, включая РФ, Китай, Беларусь, Иран, Казахстан, Сирия) выразили "серьезную обеспокоенность в связи с объявленными некоторыми государствами планами, которые включают размещение оружия, в частности ударных боевых систем в косм пространстве".

Документ был одобрен 124 странами, против выступили 40 государств.

Третий документ "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности" поддержали больше 160 стран. Он подтверждает право всех государств "исследовать и использовать космическое пространство в соответствии с международным правом".

Авторы резолюции - Китай, Куба, Россия, Сирия и Суринам - рекомендуют "государствам-членам продолжать рассматривать и осуществлять на добровольной основе, посредством соответствующих национальных механизмов, меры транспарентности и укрепления доверия в максимально возможной и практически осуществимой степени и сообразно национальным интересам государств-членов".

Зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил в ходе заседания Первого комитета во вторник, что предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве является одним из приоритетов его делегации.

"Соединенные Штаты пытаются навязать нам всем свои правила и идею своего единоличного доминирования в космосе", - сказал он.

Со своей стороны представитель США отметил, что существуют различные точки зрения на то, как добиться поддержания мира и безопасности в космосе. Он заявил, что США "предпочитают, чтобы космическое пространство оставалось свободным от конфликтов".