Белый дом ограничил доступ к переговорам Трампа с Путиным и саудовским кронпринцем

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Белый дом усилил меры по ограничению доступа к телефонным разговорам президента США Дональда Трампа, в том числе к его беседам с российским лидером Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По утверждению бывшего чиновника американской администрации, доступ к стенограмме как минимум одного телефонного разговора Трампа и Путина был "жестко ограничен".

В случае с саудовским кронпринцем ряд официальных лиц, обычно имеющих доступ к документам с общей информацией о переговорах, эти данные не получили. Один из источников пояснил, что по итогам разговора в Белом доме такой документ вообще не был разослан. Собеседники CNN назвали это решение необычным.

При этом, по данным телеканала, в ходе того разговора Трамп и саудовский принц не обменивались важной секретной информацией. Однако разговор состоялся в разгар скандала с убийством в саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, в котором обвинили саудовские власти.

Как отмечает CNN, пока неясно, предпринимал ли Белый дом иные меры для защиты информации. В частности, использовал ли он для хранения данных о телефонных переговорах с Путиным и бин Салманом специальную электронную систему повышенной безопасности. В нее летом 2019 года были помещены данные о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, о спровоцировавшем политический скандал в США.

Как сообщали американские СМИ, в ходе телефонного разговора 25 июля Трамп неоднократно призывал Зеленского начать расследование против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, - а чтобы надавить на Киев, задержал выделение военной помощи Украине.

Из-за этого демократы начали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. В итоге Белый дом опубликовал стенограмму разговора, из которой следует, что Трамп действительно просил расследовать дело Байденов, но не шантажировал его военной помощью.