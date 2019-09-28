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Белый дом ограничил доступ к переговорам Трампа с Путиным и саудовским кронпринцем

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Белый дом усилил меры по ограничению доступа к телефонным разговорам президента США Дональда Трампа, в том числе к его беседам с российским лидером Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По утверждению бывшего чиновника американской администрации, доступ к стенограмме как минимум одного телефонного разговора Трампа и Путина был "жестко ограничен".

В случае с саудовским кронпринцем ряд официальных лиц, обычно имеющих доступ к документам с общей информацией о переговорах, эти данные не получили. Один из источников пояснил, что по итогам разговора в Белом доме такой документ вообще не был разослан. Собеседники CNN назвали это решение необычным.

При этом, по данным телеканала, в ходе того разговора Трамп и саудовский принц не обменивались важной секретной информацией. Однако разговор состоялся в разгар скандала с убийством в саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, в котором обвинили саудовские власти.

Как отмечает CNN, пока неясно, предпринимал ли Белый дом иные меры для защиты информации. В частности, использовал ли он для хранения данных о телефонных переговорах с Путиным и бин Салманом специальную электронную систему повышенной безопасности. В нее летом 2019 года были помещены данные о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, о спровоцировавшем политический скандал в США.

Как сообщали американские СМИ, в ходе телефонного разговора 25 июля Трамп неоднократно призывал Зеленского начать расследование против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, - а чтобы надавить на Киев, задержал выделение военной помощи Украине.

Из-за этого демократы начали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. В итоге Белый дом опубликовал стенограмму разговора, из которой следует, что Трамп действительно просил расследовать дело Байденов, но не шантажировал его военной помощью.

Дональд Трамп Владимир Путин Мухаммед бин Салман США РФ Саудовская Аравия

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