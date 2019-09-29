Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов

Прототип космического корабля SpaceX Starship Фото: Reuters

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.

Во время прямой трансляции со стартовой площадки SpaceX Маск рассказал, что корабль поднимется практически на 20 километров, проведет в космосе месяц или два, после чего вернется на Землю.

Starship update live now https://t.co/JSD3Bx9MGY — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Зрителям представили Starship. Длина корабля - 50 метров, сухая масса (без учета топлива и грузов) - около 120 тонн.

Маск пояснил, что посадка Starship представляет собой контролируемое падение, корабль переворачивается незадолго до посадки.

Starship serves as a large, long-duration spacecraft capable of carrying passengers or cargo to Earth orbit, planetary destinations, and between destinations on Earth pic.twitter.com/NoNoOjBW50 — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

В ходе выступления Маск подчеркнул, что в будущем по принципу использования космические перелеты должны приблизиться к авиаперелетам, поэтому будущее за аппаратами многократного использования. Основатель SpaceX заявил, что это сложная задача, но ее нельзя назвать невозможной.