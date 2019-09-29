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Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов

Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
Прототип космического корабля SpaceX Starship
Фото: Reuters

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.

Во время прямой трансляции со стартовой площадки SpaceX Маск рассказал, что корабль поднимется практически на 20 километров, проведет в космосе месяц или два, после чего вернется на Землю.

Зрителям представили Starship. Длина корабля - 50 метров, сухая масса (без учета топлива и грузов) - около 120 тонн.

Маск пояснил, что посадка Starship представляет собой контролируемое падение, корабль переворачивается незадолго до посадки.

В ходе выступления Маск подчеркнул, что в будущем по принципу использования космические перелеты должны приблизиться к авиаперелетам, поэтому будущее за аппаратами многократного использования. Основатель SpaceX заявил, что это сложная задача, но ее нельзя назвать невозможной.

Илон Маск SpaceX

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