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Что произошло за день: воскресенье, 29 сентября

Митинг в поддержку фигурантов "московского дела", лидерство партии Курца на выборах в Австрии и презентация космического корабля SpaceX

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В столице прошел митинг в поддержку фигурантов "московского дела". По подсчетам полиции, на проспект Сахарова пришли 20 тысяч человек - ровно о таком числе участников шла речь при согласовании мероприятия с властями. По данным "Белого счетчика", митинговавших было больше - 24 300 человек. Обошлось без нарушений и задержаний.

- "Австрийская народная партия" бывшего канцлера Себастьяна Курца вышла в лидеры на внеочередных парламентских выборах. Согласно предварительным итогам, она набрала 37,07% голосов, на втором месте - "Социал-демократическая партия Австрии", набравшая не менее 22,1%. Третье место пока за ультраправой Австрийской партией свободы с 16% голосов.

- В Париже прошла церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Сотни людей выстроились в очередь ко входу в собор Святого Людовика парижского Дома инвалидов, где был выставлен гроб с телом Ширака. Официальная церемония, на которую приедут около тридцати глав государств и правительств зарубежных стран, пройдет в понедельник, в день национального траура.

- Илон Маск провел презентацию космического корабля Starship. Основатель SpaceX рассказал, что во время первого полета аппарат поднимется на 20 километров, после чего должен совершить посадку. По замыслу, корабль подойдет для будущих полетов экипажей в пределах Солнечной системы.

- Личный телохранитель короля Саудовской Аравии был убит. Сообщается, что Абдул-Азиз аль-Фагхем поссорился с другом, из-за чего последний открыл стрельбу.

- Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера московского "Спартака". Это произошло после четвертого подряд поражения футбольного клуба в рамках РПЛ: в воскресенье он уступил "Оренбургу" со счетом 1:2.

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