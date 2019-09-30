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Около сотни человек погибли за три дня в Индии из-за наводнений

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Около сотни человек погибли за последние трое суток при наводнениях на севере Индии, вызванных муссонными дождями, передают индийские и западные СМИ.

Так, согласно информации индийских СМИ, почти 30 человек погибли в штате Бихар, еще свыше 60 - в соседнем Уттар-Прадеше. Улицы многих городов затоплены, люди вынуждены перемещаться на лодках. В обоих штатах прекращено железнодорожное движение, нарушено движение автотранспорта, не работают школы, наблюдаются перебои в подаче электричества.

По данным BBC News, в Уттар-Прадеше из-за наводнений властям пришлось переместить около 500 заключенных из одной тюрьмы в другие исправительные учреждения, поскольку вода затопила три здания. В Бихаре основной удар пришелся на город Патна.

Сильные муссонные дожди обрушились на север страны в этом месяце, и метеорологи полагают, что этот сентябрь может стать самым влажным за более чем сто лет, поскольку в понедельник также ожидаются мощные осадки как минимум в 15 штатах по всей стране. Предположительно, в ближайшие четыре-пять дней ситуация не изменится, считают синоптики.

Также сильные ливни идут на юге страны в штате Гуджарат на западе Индии.

Сезон муссонных дождей длится в Индии с июня по сентябрь. В этом году, начиная с июля, в Индии, Непале, в Бангладеш и в Пакистане погибли в общей сложности 650 человек, оказавшихся в зоне бедствия.

Индия

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