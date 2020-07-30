Затоплена треть Бангладеш

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Наводнение, вызванное муссонными дождями, затопило 37% территории Бангладеш, заявил изданию The Daily Star профессор Сайфул Ислам из Института управления водными ресурсами и наводнениями. Он изучил последние спутниковые снимки.

По его словам, жители низменных территорий живут в условиях паводка больше месяца.

Ученый напомнил, что в 1998 году было затоплено около 68% территории страны, в 1988 году - 61%, в 2007 и 2017 годах - 42%, и 38% в 2004 году.

Нынешнее наводнение он назвал самым долгим за последние 22 года. Оно продолжается уже 32 дня, и профессор не видит признаков, что вода пойдет на спад в ближайшие две недели.

Ситуация, напротив, может ухудшиться на севере страны, где в пятницу ждут повышения уровня воды в реках Тиста и Дхарла, а также вокруг столицы, пишет издание.

По данным Международного Красного Креста на 24 июля, жертвами стихии стали 550 жителей Бангладеш, пострадали 9,6 миллиона человек, писала Guardian. На тот момент в Министерстве по природным катастрофам отмечали, что затоплена треть территории страны и что ливни прогнозируются до конца июля. В ООН заявили, что это наводнение может стать самым продолжительным с 1988 года.