Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16Заразились
на 30.07В России 834 499+5 509В мире 17 029 155+337 628

Затоплена треть Бангладеш

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Наводнение, вызванное муссонными дождями, затопило 37% территории Бангладеш, заявил изданию The Daily Star профессор Сайфул Ислам из Института управления водными ресурсами и наводнениями. Он изучил последние спутниковые снимки.

По его словам, жители низменных территорий живут в условиях паводка больше месяца.

Ученый напомнил, что в 1998 году было затоплено около 68% территории страны, в 1988 году - 61%, в 2007 и 2017 годах - 42%, и 38% в 2004 году.

Нынешнее наводнение он назвал самым долгим за последние 22 года. Оно продолжается уже 32 дня, и профессор не видит признаков, что вода пойдет на спад в ближайшие две недели.

Ситуация, напротив, может ухудшиться на севере страны, где в пятницу ждут повышения уровня воды в реках Тиста и Дхарла, а также вокруг столицы, пишет издание.

По данным Международного Красного Креста на 24 июля, жертвами стихии стали 550 жителей Бангладеш, пострадали 9,6 миллиона человек, писала Guardian. На тот момент в Министерстве по природным катастрофам отмечали, что затоплена треть территории страны и что ливни прогнозируются до конца июля. В ООН заявили, что это наводнение может стать самым продолжительным с 1988 года.

Бангладеш ООН Тиста Дхарла

Новости по теме

Новости

ЕС вновь не разрешил въезд из России

Пандемия коронавируса

Распространение COVID-19 вновь усилилось в нескольких странах

Выборы в США - 2020

Трамп поднял вопрос переноса президентских выборов в США

Трамп поднял вопрос переноса президентских выборов в США
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

В Киеве потребуют экстрадиции задержанных в Белоруссии "вагнеровцев"

США запустили к Марсу самый большой в мире марсоход

США запустили к Марсу самый большой в мире марсоход

Первый президент Украины Кравчук представит Киев в группе по Донбассу

Первый президент Украины Кравчук представит Киев в группе по Донбассу

Белоруссия увеличит количество нарядов на границе с Украиной

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков

Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Киев заинтересовался задержанными под Минском уроженцами Украины

В Конгрессе США прошли слушания с участием глав Google, Facebook, Apple и Amazon

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');