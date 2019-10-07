Поиск

Володин анонсировал возвращение депутата Юмашевой из США во вторник

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Депутат Инга Юмашева, задержанная в США, во вторник вернется в Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Обсуждали (ситуацию с Юмашевой) в ходе Совета Думы. Исходим из того, что завтра Юмашева прилетит на родину. Считаем недопустимым такое отношение к нашим гражданам", - сказал Володин журналистам в понедельник.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в госдепартамент США в связи с допросом депутата Госдумы Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

В качестве координатора парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США Юмашева направлялась на общественно-политический форум "Диалог Форт Росс".

Посол РФ в США Анатолий Антонов пояснил, что после задержания сотрудник ФБР около часа допрашивал Юмашеву в отдельной комнате. Дипломат предположил, что США таким образом пытаются сорвать форум "Диалог Форт Росс".

США Госдума Инга Юмашева

Новости по теме

Новости

Росгвардия не нашла нарушений в действиях омоновцев, задержавших актера Устинова

Верховный суд Дагестана отменил решение о продлении ареста журналисту "Черновика"

Верховный суд Дагестана отменил решение о продлении ареста журналисту "Черновика"

Москва потребует от первого комитета ООН дождаться выдачи виз российской делегации

СК отказался проверять полицейских, оставивших дочь Азара одну после его задержания

СК отказался проверять полицейских, оставивших дочь Азара одну после его задержания

Виновных в массовой гибели пчел нашли в Тульской области

Виновных в массовой гибели пчел нашли в Тульской области

Мосгорсуд оставил в силе приговор Данилу Беглецу по "делу 27 июля"

Синод РПЦ официально принял в ее состав бывший "русский экзархат" Константинополя

Синод РПЦ официально принял в ее состав бывший "русский экзархат" Константинополя

Бастрыкин заверил, что СКР не будет заводить "политические" дела на врачей

Российские ученые зафиксировали рекордный выброс метана в Арктике

В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');