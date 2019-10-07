Володин анонсировал возвращение депутата Юмашевой из США во вторник

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Депутат Инга Юмашева, задержанная в США, во вторник вернется в Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Обсуждали (ситуацию с Юмашевой) в ходе Совета Думы. Исходим из того, что завтра Юмашева прилетит на родину. Считаем недопустимым такое отношение к нашим гражданам", - сказал Володин журналистам в понедельник.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в госдепартамент США в связи с допросом депутата Госдумы Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

В качестве координатора парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США Юмашева направлялась на общественно-политический форум "Диалог Форт Росс".

Посол РФ в США Анатолий Антонов пояснил, что после задержания сотрудник ФБР около часа допрашивал Юмашеву в отдельной комнате. Дипломат предположил, что США таким образом пытаются сорвать форум "Диалог Форт Росс".