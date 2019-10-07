Минск заявил, что Европа входит в эпоху нестабильности и непредсказуемости

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Европейский регион стремительно входит в эпоху стратегической нестабильности, непредсказуемости и передела сфер влияния мировыми игроками, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на международной конференции "Минский диалог" по вопросам европейской безопасности в понедельник.

"Времена, когда на европейском континенте царил дух мира и здорового партнерства, унесены порывами геополитической напряженности и конфронтации", - добавил он.

Макей констатировал, что Европа - и Белоруссия как ее неотъемлемая часть - "всегда особенно остро чувствовали любое дуновение ветра в международной безопасности". "В последние годы мы вообще живем при постоянном штормовом предупреждении", - констатировал глава МИД.

По его мнению, существующие правила игры в сфере безопасности уже не в состоянии предотвратить новые и разрешить существующие замороженные конфликты в Европе, что, в свою очередь, неизбежно ведет к дальнейшей конфронтации и повышает вероятность реализации силовых сценариев.

"Мы в Белоруссии убеждены в том, что возможность взаимного сдерживания через наращивание военных потенциалов - это опасная иллюзия безопасности, которая не единожды в истории приводила к трагедиям", - подчеркнул Макей. По его словам, такая стратегия - "прямая дорога к холодной войне, а может быть, впоследствии даже горячей войне". "К выматывающей, истощающей гонке вооружений, которая в любой момент может вылиться в неуправляемый военный кризис", - предупредил глава МИД.

По его словам, серьезные риски несет разделение вопросов европейской безопасности по принципу "это не моя проблема". "Предпринимаемые шаги по урегулированию конфликтов в подавляющем большинстве случаев носят не превентивный, а реагирующий характер. (...) В условиях взаимосвязанности, взаимообусловленности мировых процессов поражение какой-либо из сторон сегодня влечет за собой необратимые последствия для победившей стороны уже завтра", - добавил Макей.

Ранее министр говорил, что безопасность Белоруссии тесно связана с безопасностью в Европе и что белорусы остро чувствуют ответственность за ситуацию на европейском континенте.