Лукашенко выступил за привлечение США к решению украинского конфликта

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости привлечения США к разрешению конфликта на Донбассе.

"Без главных действующих игроков сложно решить эту проблему, потому что они слишком вовлечены в это (украинский конфликт - ИФ). И почему я говорю, что нужно привлекать США", - заявил Лукашенко на форуме "Минский диалог" во вторник в Минске.

Белорусский лидер подчеркнул, что США очень сильно погружены в происходящее на Украине, а также в проблемы Крыма. "Но вообще во все политические и экономические процессы (США также погружены - ИФ). Американцы это уже и не отвергают", - отметил глава государства.

Лукашенко также сказал, что "мы своими руками отдали Украину" Западу. "За это американцы и НАТО должны нас благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой", - заметил он.

Белорусский президент считает, что в настоящее время конфликт в Донбассе еще можно решить. "Диагноз установлен. Как победить болезнь тоже вроде знаем, только надо начинать лечить. Нынешняя власть, президент Украины (Владимир Зеленский - ИФ), он конечно не всемогущий, ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Но я убедился, что он хочет решить эту проблему", - подчеркнул глава государства.

В сентябре 2019 года Лукашенко также заявлял, что что США могли бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Как говорил тогда президент, без Вашингтона "этот конфликт урегулировать не получится".