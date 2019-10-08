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Лукашенко выступил за привлечение США к решению украинского конфликта

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости привлечения США к разрешению конфликта на Донбассе.

"Без главных действующих игроков сложно решить эту проблему, потому что они слишком вовлечены в это (украинский конфликт - ИФ). И почему я говорю, что нужно привлекать США", - заявил Лукашенко на форуме "Минский диалог" во вторник в Минске.

Белорусский лидер подчеркнул, что США очень сильно погружены в происходящее на Украине, а также в проблемы Крыма. "Но вообще во все политические и экономические процессы (США также погружены - ИФ). Американцы это уже и не отвергают", - отметил глава государства.

Лукашенко также сказал, что "мы своими руками отдали Украину" Западу. "За это американцы и НАТО должны нас благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой", - заметил он.

Белорусский президент считает, что в настоящее время конфликт в Донбассе еще можно решить. "Диагноз установлен. Как победить болезнь тоже вроде знаем, только надо начинать лечить. Нынешняя власть, президент Украины (Владимир Зеленский - ИФ), он конечно не всемогущий, ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Но я убедился, что он хочет решить эту проблему", - подчеркнул глава государства.

В сентябре 2019 года Лукашенко также заявлял, что что США могли бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Как говорил тогда президент, без Вашингтона "этот конфликт урегулировать не получится".

Александр Лукашенко Белоруссия Донбасс

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