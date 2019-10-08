The Spectator узнал о планах Лондона прекратить переговоры по Brexit с ЕС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Власти Великобритании не хотят продолжать переговоры с Евросоюзом по Brexit и предлагать все новые варианты проекта соглашения о выходе страны из ЕС, сообщает журнал The Spectator со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

"Так как правительство не намерено вести дальнейшие переговоры, любая отсрочка (выхода Британии из ЕС - ИФ) будет абсолютно бессмысленной. (В ЕС - ИФ) думают, что, если будет еще одна задержка, мы продолжим выдвигать новые предложения. Этого не произойдет. Мы либо уйдем без сделки 31 октября, либо пройдут выборы, и затем мы уйдем без сделки", - приводит журнал слова источника.

Он утверждает, что переговоры о выходе Великобритании из ЕС вероятно завершатся уже на этой неделе. Однако, по мнению собеседника издания, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар "не хочет вести диалог".

Источник полагает, что в Париже и Берлине немало людей, которые хотели бы обсудить проект Великобритании по Brexit, но канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон "не будут подталкивать Мишеля Барнье (координатор ЕС на переговорах по Brexit - ИФ), если Ирландия не захочет вести диалог". "Те, кто думает, что Меркель поможет нам (Великобритании - ИФ), введены в заблуждение", - уверен собеседник издания.

По данным The Spectator, "источник также ясно дал понять, что сотрудничеству в сфере обороны и безопасности неизбежно будет нанесен ущерб, если ЕС попытается удержать Великобританию против воли ее правительства".

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.