Предложения Джонсона по ирландской границе не устроили Европарламент

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли заявил, что на встрече во вторник в Лондоне с британским премьером Борисом Джонсоном не услышал никаких предложений, способных продвинуть Brexit.

"Как вы знаете, соглашение между ЕС и Великобританией требует не только явного большинства при голосовании в Палате общин, но и одобрения Европейским парламентом. Поэтому важно, чтобы премьер-министр Великобритании услышал о нашем подходе к Brexit непосредственно от Европейского парламента", - говорится в заявлении, текст которого распространила пресс-служба ЕП.

По словам Сассоли, упорядоченный Brexit при заключении соглашения с Великобританией - лучший результат. Он отметил, что ЕП мог бы поддержать соглашение, согласованное с Лондоном в прошлом году, и назвал его "наилучшим возможным"

При этом Сассоли подчеркнул, что Европарламент "не согласится на сделку любой ценой", о чем он уведомил Джонсона.

"Мы не согласимся на сделку, которая подрывает соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года - ИФ) и мирный процесс или ставит под угрозу целостность нашего единого рынка. Это мы ясно дали понять в нашей резолюции, принятой подавляющим большинством в сентябре", - напомнил Сассоли.

Он сообщил, что в Брюсселе рассмотрели предложения Великобритании, которыми она предлагает заменить "бэкстоп" (англ. backstop, страховочный план для ирландской границы - ИФ), но они "далеки от того, с чем может согласиться парламент".

На данном этапе, отметил глава ЕП, есть две альтернативы соглашению: продление процесса Brexit или отсутствие сделки.

По словам Сассоли, Европарламент открыт для продления, "если для этого есть веская причина или цель", но этот вопрос решать Великобритании. Отсутствие же сделки будет очень негативным результатом, добавил он.

"Это будет экономически вредно для обеих сторон, в частности для Великобритании. Это будет иметь очень серьезные последствия для острова Ирландия. Это увеличит неопределенность для бизнеса и, прежде всего, для граждан", - заявил председатель Европарламента.

Он выразил надежду, что такого варианта удастся избежать, но, если нет, "ЕС предпринял необходимые меры для подготовки к такому результату".

В последний раз дата выхода Великобритании из ЕС была перенесена на 31 октября. Джонсон настаивает на этой дате и говорит, что предпочел бы даже Brexit без сделки. Парламент запретил ему соглашаться на такой вариант.