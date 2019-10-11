Журналистка Юзик заявила, что стала жертвой провокации иранских спецслужб

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Журналистка Юлия Юзик, которая более недели была под арестом в Тегеране, считает, что стала жертвой провокации спецслужб Ирана, но не знает, какова была их окончательная цель.

"Меня активно приглашали в течение всего прошлого года, разные люди, и один из последних людей, кто меня звал, - Бахрам Ханлар. Мой бывший шеф по (телеканалу - ИФ) IranToday. Он связан со СМИ и спецслужбами Ирана, и потому его гарантии о том, что со стороны иранских спецслужб ко мне нет проблем, я восприняла всерьез", - сообщила Юзик "Интерфаксу" в пятницу.

Журналистка заявила, что иранские спецслужбы устроили провокацию, "чтобы выманить меня на территорию страны, арестовать и "потерять". Юзик также предположила, что, возможно, нужна была иранским спецслужбам в качестве ценного источника информации.

Согласно информации на сайте IranToday, который не обновляется с августа 2018 года, телеканал был запущен в 2015 году и он являлся единственным иранским телеканалом, вещающем на русском языке. "Единственная наша задача - показать, что Иран живет своей непростой, яркой, разнообразной и интересной жизнью", - говорится на сайте.

Юзик отказалась отвечать, общались ли с ней после возвращения на родину представители российских государственных органов или спецслужб для выяснения обстоятельств того, что с ней произошло.

Она подчеркивает, что случившееся с ней "не какой-то частный случай и не "нарушения визового режима", как ложно было заявлено иранской официальной стороной". "Это очень чувствительная политически история, поэтому российскому государству важно понять, что же произошло на самом деле", - сказала Юзик.

Но сама она не намерена требовать расследования того, что с ней случилось, и привлечения к ответственности виновных. "Что касается моей истории, то причины, люди, к ней причастные, для меня лично уже понятны, неделя в тюрьме дала время провести причинно-следственный анализ и все понять. Понять также то, что если бы не успели меня вытащить до судебного приговора, я бы исчезла в Иране навсегда", - сказала Юзик.

Она добавила, что готова публично поддержать любую кампанию в защиту прав заключённых в Исламской Республике, "но пока в Иране такой политический баланс сил, никакие общественные кампании не помогут".

"В их тюрьмах бесследно исчезают граждане всех государств мира, а уж про их собственных граждан нечего говорить. Мне повезло, что в данный момент дипломатические отношения России и Ирана на дружественном уровне", - сказала журналистка.

"Дело Юзик"

4 октября ее бывший муж Борис Войцеховский сообщил о задержании Юзик в столице Ирана по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, за что ей грозило до 10 лет тюрьмы. Позже в посольстве РФ в Тегеране уточнили, что она была задержана 2 октября. Посол Ирана в РФ Мехди Санаи 4 октября на встрече в МИД РФ с замглавы ведомства Игорем Моргуловым заявил, что Юзик скоро освободят. Сотрудникам посольства так и не удалось получить к ней консульский доступ. В ночь на 10 октября стало известно, что Юзик отпустили и она вылетела в Москву.

Официальной информации от властей Ирана о том, были ли предъявлены Юзик какие-либо обвинения, так и не поступило. При этом агентство Associated Press со ссылкой на представителя правительства Ирана Али Рабии сообщило 7 октября, что Юзик задержали из-за проблем с визой.

После возвращения Юзик сообщила, что в Иране ее обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, основываясь на ее контактах в фейсбуке. После прилета в Иран в аэропорту у нее отобрали паспорт, а арестована она была Корпусом стражей исламской революции. В течение недели к ней в тюрьму не попали ни адвокат, ни российский консул, а ей сказали, что консульство в курсе, но не хочет ее посещать.

Юзик ранее работала в газете "Комсомольская правда", журнале "Русский Newsweek", а с 2003 года она занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга "Невесты Аллаха" (о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России). Она также написала книгу "Бесланский словарь". В 2016 году Юзик была выдвинута на выборы Госдумы от партии ПАРНАС в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.