Поиск

В Турции отчитались об успешном ходе военной операции на севере Сирии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Операция Вооруженных сил Турции "Родник мира" на севере Сирии проходит успешно и в соответствии с планом командования, сообщило в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на министерство обороны Турции.

Турецким военным удалось установить контроль над целым рядом первоочередных целей на сирийской территории.

В Минобороны также сообщили, что ВС Турции в ночь на четверг вели успешные наземные действия, а также наносили удары с воздуха.

В миреТрамп готов уничтожить экономику Турции, если Анкара будет истреблять курдов в СирииЧитать подробнее

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии, целью которой он назвал борьбу против курдских боевиков и террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей операции является создание свободной от боевиков зоны в Сирии протяженностью 480 км и глубиной 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

Сирия Турция

Новости по теме

Новости

При взрыве на заводе в Австрии серьезно пострадали два человека

Зеленский заявил, что Порошенко подталкивает Украину к новому "Майдану"

Зеленский заявил, что Порошенко подталкивает Украину к новому "Майдану"

Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге

Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге

Неизвестный с ножом напал на министра безопасности Индонезии

Помпео заявил, что США не давали Турции "зеленый свет" на операцию в Сирии

Что случилось этой ночью: четверг, 10 октября

Глава Минобороны РФ посетит КНДР в конце октября

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Сенаторы США предложили санкции против Турции за операцию в Сирии

Турция объявила о вводе войск на северо-восток Сирии

Турция объявила о вводе войск на северо-восток Сирии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');