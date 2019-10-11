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Новые сроки разведения сил в Донбассе обсудят на следующей неделе

Новые сроки разведения сил в Донбассе обсудят на следующей неделе
Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Контактная группа по Украине в Минске на очередной встрече 15 октября определит возможности для разведения сил конфликта в Донбассе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

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"Поскольку стороны конфликта самостоятельно не смогли развести вооружения в установленные сроки, вопрос об условиях и параметрах разведения будет вынесен на обсуждение трехсторонней контактной группы 15 октября", - сказал источник.

Он напомнил, что разведение сил на пилотных участках - это одно из обязательных условий для проведения саммита в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция, Германия).

"Контактной группе предстоит определить новый интервал для разведения. В противном случае саммит глав государств "нормандской четверки" в ближайшее время вряд ли состоится", - сказал источник.

Украина Донбасс ДНР ЛНР Минск

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