Туристический налог в Барселоне собрались поднять еще на 4 евро

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Доплату к существующему туристическому налогу в размере до 4 евро в день хотят ввести власти Барселоны, турбизнес - против, сообщает газета El Pais.

Как отмечает издание, новая надбавка для туристов в Барселоне составит до 4 евро в день с человека, ее размер будет варьироваться в зависимости от сезона и района города, где путешественник будет жить. Так власти хотят распределить турпотоки по разным районам города.

"Новости о новом налоге негативно встретили представители турбизнеса Барселоны. По их мнению, такие обстоятельства, как замедление экономического роста в стране, Brexit в Великобритании, крах туроператора Thomas Cook, угрожают местной туриндустрии", - сообщает газета.

С 2012 года к Каталонии уже действует туристический налог, его размер составляет от 0,72 до 2,48 евро за день с человека в зависимости от уровня отеля. "Несмотря на то, что количество туристов после введения сбора не снизилось, а, наоборот, выросло на 23%, отельеры Барселоны считают, что для утверждения еще одного налога в городе выбрано неудачное время", - пишет издание.

В частности, на Балеарских островах отельеры выступили за отмену существующего экологического сбора для гостей после банкротства Thomas Cook.

"Кроме того в последние годы Испания получала дополнительный поток туристов за счет политически нестабильной ситуации в Турции, Египте и Тунисе. Сейчас ситуация может измениться", - отмечает издание.

Отельеры также недовольны, что туристический налог нацелен только на них, а рестораны, транспортные компании, тематические парки и музеи его не взимают.

Помимо Каталонии, туристический налог существует лишь в одной области Испании - на Балеарских островах (Ибица, Майорка), там он был утвержден в 2016 году. В прошлом году в Каталонии удалось собрать 56 млн евро (половину из них - в Барселоне), на Балеарских островах - 122,7 млн евро. Возможность введения туристического налога также обсуждается в популярной у туристов Валенсии.