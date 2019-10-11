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В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Демократической республике Конго (ДРК) подтвердило, что на борту разбившегося военно-транспортного самолета Ан-72 были россияне, заявила "Интерфаксу" представитель дипмиссии Наталья Кононова.

"Посольство подтверждает информацию, что среди членов экипажа были российские граждане. Сейчас мы уточняем их количество", - сказала Кононова агентству в пятницу.

Самолет вылетел в пятницу утром из города Гома на востоке страны и взял курс на столицу Киншасу. Спустя час после вылета контакт с ним был потерян, сообщило управление гражданской авиации Конго.

Сообщается, что на борту были четверо членов экипажа и четыре пассажира, среди них были как военные, так гражданские. Как отмечается, самолет обеспечивал перевозки президента. Пассажирами могли быть трое сотрудников службы охраны главы государства и его водитель.

На фоне слухов о том, что в результате инцидента с грузовым самолетом мог пострадать президент страны, десятки людей забаррикадировали дорогу у штаба крупнейшей оппозиционной партии ДРК "Союз за демократию и социальный прогресс", председателем которой является ставший в январе президентом Чисекеди, сообщает Politico.

В декабре 2018 года в ДРК разбился самолет Ан-26, им управляли трое граждан РФ. Все они погибли. Как сообщал источник "Интерфакса", экипаж работал с местной авиакомпанией по контрактам. Самолет также находился под юрисдикцией Конго. "Предварительной причиной аварии могло стать плохое техническое состояние самолета. Предварительно, он не проходил техобслуживание в должном объеме в установленные сроки", - сообщал собеседник агентства.

Конго Африка

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