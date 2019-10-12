Несколько человек ранены в Донецке при детонации боеприпасов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Трое взрослых и ребенок получили осколочные ранения в результате подрыва на боеприпасах на окраинах Донецка, заявил журналистам представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По его словам, в субботу произошли сразу два инцидента. В одном случае мужчина и две женщины получили ранения при детонации неизвестного минно-взрывного устройства во время уборки на кладбище.

Второй случай произошел в субботу в населенном пункте Старобешево. Ребенок 2010 года рождения, гуляя в лесу на окраине, обнаружил тайник с боеприпасами. Он взорвал один из запалов к ручной гранате, в результате чего получил минно-взрывную травму руки. "По оценке специалистов, найденные боеприпасы принадлежали украинским силовикам, которые занимали позиции в данном районе в период боевых действий лета 2014 года", - отметил представитель народной милиции.

Пострадавшие доставлены в областную травматологическую больницу Донецка.