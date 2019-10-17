Парад по случаю интронизации императора Нарухито могут перенести из-за тайфуна

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Японское правительство может отложить праздничный парад в честь восшествия на престол императора Нарухито, запланированный на 22 октября, из-за последствий тайфуна "Хагибис", сообщает телеканал NHK.

По данным телекомпании, правительство Японии рассматривает вопрос о переносе праздничного шествия в Токио, которое планировалось провести после церемонии интронизации императора во вторник на следующей неделе.

Правительство ссылается на необходимость борьбы с последствиями тайфуна "Хагибис".

Из-за удара стихии в стране погибли 74 человека. Тайфун "Хагибис" принес мощные ветры и сильный дождь, которые повредили 73 дамбы на реках по всей стране. Чиновники говорят, что во многих районах выпало до 40% годовой нормы осадков за два дня.

Более 13 тыс. домов были затоплены и более 1 тыс. 100 были частично разрушены. Сильный дождь вызвал более 100 оползней по всей стране. Около 12 тыс. домов по-прежнему остаются без электричества или воды.