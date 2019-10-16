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На британском ТВ запустят канал без новостей о Brexit

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Британская телекомпания Sky News планирует запустить в среду новый канал, который не будет освещать новости о выходе Великобритании из ЕС, сообщается на сайте телекомпании.

Вещание телеканала будет работать с понедельника по пятницу с 17 до 22 часов по местному времени.

"Sky News Brexit-Free (Sky News без Brexit) - это смелое решение. Но после того, как мы прислушались к общественному мнению в течение последних недель и месяцев, мы поняли, что наши зрители найдут для себя что-то ценное (на канале такого формата - ИФ)", - заявил руководитель Sky News Джон Райли.

Согласно последним опросам, на которые ссылается канал, треть британцев отказалась от просмотра новостей из-за непрекращающихся дискуссий о выходе Великобритании из ЕС. "Новый телеканал даст людям возможность немного передохнуть от Brexit (...) услышать о проблемах за пределами Вестминстера и Брюсселя с акцентом на яркую, оригинальную журналистику", - заявило руководство телекомпании.

Sky News при этом подчеркивает, что новости о Brexit останутся в сетке вещания на основном новостном канале.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее умрет "в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

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