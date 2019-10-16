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Североирландские юнионисты согласились с предложениями по Brexit

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Основные камни преткновения на пути к соглашению по Brexit устранены, североирландская Демократическая юнионистская партия приняла последние предложения, сообщает в среду ирландский телерадиоканал RTE со ссылкой на двух неназванных чиновников ЕС, не уточняя, о каких именно предложениях идет речь.

Ранее сообщалось, что любая сделка будет зависеть от того, получит ли премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержку от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

Таким образом, отмечает RTE, появился оптимизм относительно того, что соглашение может быть заключено.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар ранее в среду заявил, что соглашение о выходе Британии из Европейского союза может быть достигнуто к позднему вечеру среды.

Аналогичную точку зрения высказал и президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что работа над соглашением по Brexit находится в завершающей стадии.

"Мне хочется верить, что соглашение находится в завершающей стадии, и что мы сможем одобрить его завтра, когда лидеры стран ЕС встретятся с премьер-министром (Великобритании) Борисом Джонсоном", - сообщил журналистам Макрон.

Председатель Европейского совета Дональд Туск также сообщил, что ситуация с Brexit должна стать ясной к вечеру среды.

"В принципе все станет ясным через семь - восемь часов", - приводят западные СМИ его слова, сказанные журналистам в среду пополудни.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, премьер-министр страны Борис Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Однако в среду телеканал Sky News передал со ссылкой на заявление британского министра по Brexit Стивена Баркли, что премьер Джонсон направит письмо в Брюссель с просьбой вновь отложить срок выхода Соединенного Королевства из Европейского союза, если не сможет до 19 октября провести соглашение о Brexit через британский парламент.

Великобритания Северная Ирландия Brexit

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