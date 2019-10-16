Обсуждение сделки по Brexit продолжится в четверг утром

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Заключения соглашения по Brexit не стоит ждать до конца среды, сообщает британский телеканал Sky News.

"Сделки по Brexit к сегодняшнему вечеру не будет", - приводит корреспондент Sky News слова неназванного источника в британском правительстве.

По утверждениям собеседника Sky News, переговоры продолжатся в четверг утром для того, чтобы довести все планы до логического завершения.

Ранее в среду ирландский телерадиоканал RTE со ссылкой на двух неназванных чиновников ЕС сообщил, что основные камни преткновения на пути к соглашению по Brexit устранены, и что североирландская Демократическая юнионистская партия приняла последние предложения. При этом телеканал не уточнил, о каких именно предложениях идет речь.

Ранее сообщалось, что любая сделка будет зависеть от того, получит ли премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержку от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

Таким образом, отметил RTE, появился оптимизм относительно того, что соглашение может быть заключено.